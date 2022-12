En el 2019, ahora conocido como el “Último año sin COVID-19″, Magaly Medina decidió dar el salto de la televisión a las plataformas de video y creó su propio canal de YouTube. Con clips acerca de distintas temáticas por Navidad, decidió enseñarles a sus seguidores su receta especial del icónico pavo navideño. La conductora mostraba muy elocuentemente cómo preparar paso a paso el delicioso plato para deleitar a toda tu familia.

Sin embargo, este contenido fue recibido de la peor manera por parte de la audiencia de la ‘Urraca’. Una vez que sus seguidores intentaron replicar lo hecho por la influencer, los resultados fueron nefastos y se lo hicieron saber.

Seguidora de Magaly Medina quedó decepcionada por video tutorial

Una mujer que se sintió engañada por el video de Magaly Medina se comunicó con Radio Capital para contar la pésima experiencia que tuvo al intentar los pasos que indicaba la ‘Urraca’. “Yo emocionada entro al internet y busco cómo aderezar el pavo. Y bajé los datos de una persona muy conocida: Magaly Medina. Hice todo lo que indicó”, relató.

“Al día siguiente, cuando lo saco para aderezarlo con mantequilla, como también indicó Magaly, me salió medio mohoseado el pavo, como si se hubiera calentado”, agregó. “Lo puse al horno y quise averiguar qué sabor tenía. Dije ‘ya tiene una hora, a ver, voy a probar’. Lo saqué y todo el pavo lo sentía malogrado, feo totalmente”, lamentó la mujer. Muchas más personas se quejaron en YouTube por la receta.

Magaly Medina se defendió tras comentarios por receta del pavo

Fiel a su estilo, Magaly Medina no se quedó callada y usó sus redes sociales para defender su receta del pavo navideño. “Si compro un pavo que no estaba en buen estado, ni el mejor de los aderezos podía haber cambiado el sabor. Año tras año preparo mi pavo y me queda exquisito”, fue la respuesta de la conductora en Twitter.

Magaly al ver sus fotografías del pasado: “Mi mamá me engañaba, me decía ‘eres bonita’”

Durante “Magaly TV, la firme”, se habló sobre como la conductora de espectáculos lucía en el pasado, mientras iniciaba su carrera en la tv peruana. Magaly Medina admitió que no se veía bien en el pasado. Muy fiel a su estilo, bromeó y se rió al respecto.

“Ha pasado bastante tiempo, pero yo me veo mucho mejor ahora, de verdad. Qué mal me veía en esa época, pero yo me sentía regiaza, siempre que me miraba en el espejo, yo me veía como lo máximo”. reconoció. “Es que mi mamá me engañaba, me decía: ‘Tú eres bonita, eres linda, preciosa’, y yo me la creí”, dijo entre carcajadas.