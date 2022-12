Magaly Medina bromea al ver sus fotos del pasado: “Mi mamá me engañaba, me decía ‘eres bonita’”

Magaly Medina quedó sorprendida al ver un informe en su programa “Magaly TV, la firme” sobre cómo lucía antes, cuando era joven y empezaba su carrera en la televisión. La conductora de ATV reconoció que el look que usó en el pasado no le favorecía físicamente; sin embargo, hizo algunas bromas al respecto. Fiel a su estilo, la presentadora se echó a reír al revelar los elogios que le decía su propia madre cuando era niña. El video se hizo viral en la plataforma TikTok.

“Ha pasado bastante tiempo, pero yo me veo mucho mejor ahora, de verdad. Qué mal me veía en esa época, pero yo me sentía regiaza, siempre que me miraba en el espejo, yo me veía como lo máximo”, expresó Magaly Medina. Luego, hizo una broma acerca de lo que le decía su progenitora. “ Es que mi mamá me engañaba, me decía: ‘Tú eres bonita , eres linda, preciosa’, y yo me la creí”, manifestó la popular ‘Urraca’ entre risas.