Karla Tarazona planea congelar sus óvulos a los 39 años: “Voy contra el reloj”

Karla Tarazona tiene planeado convertirse nuevamente en madre. Durante “D’ Mañana”, programa el cual conduce, la expareja de Rafael Fernández reveló que fue a ver a su médico para iniciar con el tratamiento y poder congelar sus óvulos. “Él es mi doctor de cabecera, estamos conversando. No me parece mala idea. (...) Yo a mis 39 años no he perdido la esperanza de tener una hija”, dijo. La conductora también opinó que el tiempo no está en su favor.

“Pero ya voy contra el reloj. A los 39-40 años ya no es lo mismo que cuando tienes 30 o 35 años”, comentó. “Por eso converso con mi doctor, porque él es la persona más idónea en decirme hasta qué momento podrá mi cuerpo concebir un bebé”, agregó.