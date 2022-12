Johanna San Miguel lanza advertencia a sus haters tras el triunfo de los Guerreros

La conductora Johanna San Miguel está muy contenta tras el triunfo de los Guerreros en la final de “EEG”, luego de ganar el último y exigente circuito del programa. Es por ello que la ‘Mamá Leona’ utilizó su cuenta de Instagram para dar un mensaje de agradecimiento después que su equipo obtuvo la copa por los 10 años del reality de competencia de América TV. Sin embargo, también dejó una advertencia a sus detractores, quienes consideran que hubo favoritismo.

“Dicen que amar lo qué haces es una bendición. Cuan cierto. Yo soy actriz, esa es mi esencia y amo el teatro, también soy una guerrera fuera y dentro de ‘EEG’. La adrenalina que vivo todos los días alentando a mi equipo no la cambio por nada. Me hace sentir viva y eso me pone feliz . Tendrían que estar ahí para saber lo que vivimos todas las noches. Hoy ganamos y celebramos, pero eso no es lo importante. Este post es para agradecer a mi equipo y a todo el fandom”, escribió.

Los Guerreros se coronaron campeones de la temporada 2022 de "EEG". Foto: composición LR/ América TV.

Johanna San Miguel amenaza con bloquear a sus haters

Luego de la final de “EEG”, Johanna San Miguel se pronunció luego que salieran algunos comentarios que aseguraban que había favoritismo por uno de los dos equipos. Por ello, la recordada Queca les mandó un mensaje a sus haters que buscan desmerecer la coronación de los Guerreros.

“Haters, no se gasten en comentar porque serán eliminados. Besi (besos) ”, fue parte de lo que expresó la compañera de Renzo Schuller en su más reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Johanna San Miguel está muy feliz con el triunfo de los 'guerreros'. Foto: Isntagram/ Johanna San Miguel.

Johanna San Miguel respondió a acusaciones de Alejandra Baigorria sobre “EEG”

La presentadora Johanna San Miguel respondió fuerte y claro tras las acusaciones de Alejandra Baigorria, quien aseguró que hubo preferencias en la producción luego que sancionaron, según ella, de manera injusta a Said Palao en uno de los circuitos un día antes de la final de “EEG”.