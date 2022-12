¿Isabel Acevedo quiere convertirse en madre con su novio, Rodney? Esto dijo la ‘Chabelita’

¡Más enamorada que nunca! Isabel Acevedo limó asperezas con Edson Dávila, mejor conocido como ‘Giselo’, y aceptó ir al programa “América hoy” para comentar sobre su nueva vida en Estados Unidos junto con su novio, Rodney Rodríguez, con quien mantiene una relación desde inicios del 2022. Brunella Horna le consultó si tiene planes de congelar sus óvulos para ser madre en un futuro cercano y mencionó a otras figuras de la farándula que lo hicieron, como Flavia Laos.

La popular ‘Chabelita’ dijo que sí le gustaría convertirse en madre en un futuro, pero por ahora no, puesto que prefiere consolidar su estabilidad económica. “La verdad sí lo he pensado (...) Él ya quiere un niño el próximo año. Yo le dije que no, tengo que estar preparada, quiero tener mis propias cosas, estar estable como empresaria”, manifestó.