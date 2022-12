Flavia Laos tras críticas por hablar inglés en redes: “Me sigue gente de EE. UU. y Reino Unido”

Tras el estreno de la cuarta temporada de “Too hot to handle”, Flavia Laos está viviendo un gran momento profesional. Debido a la serie, la influencer sube varios videos en los que habla en inglés. Esto no ha sido del agrado de una parte de sus seguidores. Una de ellas le preguntó: “¿Por qué hablas en inglés si la mayoría de la gente que te sigue es de Perú?”. La actriz emitió una muy contundente respuesta.

“A ver, mana, déjame explicarte. He grabado una serie que es mundial. La ven en Latinoamérica, Europa, en todos lados. Hay muchas preguntas que me hacen en inglés. Hay nuevo público que tengo en inglés, y voy a mostrar mis estadísticas”, explicó. “No saben cuánta gente de Estados Unidos y de Reino Unido me está siguiendo, así que por ese motivo hablo inglés y castellano, y así va a ser a partir de ahora”, añadió.