Ale Baigorria responde a críticas por perdonar a Said Palao: “Que juzguen los que son perfectos”

Alejandra Baigorria respondió a las críticas por haber perdonado a Said Palao. La empresaria brindó una entrevista al programa “América espectáculos” en la que confirmó que ha retomado su relación con el chico reality de “Esto es guerra” pese al ampay que él protagonizó con una modelo en una fiesta electrónica. Según la popular ‘Rubia de Gamarra’, no tiene que dar más detalles al respecto porque las imágenes de su reconciliación hablan por sí solas.

Sobre los comentarios de sus detractores en las redes sociales, Alejandra Baigorria afirmó que no toma en cuenta las críticas y que las personas que se consideran perfectas pueden juzgar, ella no lo hará. “Que juzguen las personas que son perfectas, los que son perfectos pueden juzgar, los que no, somos seres humanos, tenemos que aprender a respetar que no tengo que explicar qué pasa en mi relación. Tengo mis razones. Estamos contentos y tranquilos”, expresó.