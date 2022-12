‘Choca’ Mandros decepcionado con desempeño de Said Palao en “EEG”: “Ya no jala”

El fin de temporada de “Esto es guerra” está cada vez más cerca y tanto los ‘guerreros’ como ‘combatientes’ ansían levantar la copa; sin embargo, algunos de ellos indican que hay favoritismos. Said Palao fue sancionado el 20 de diciembre cuando competía contra Hugo García en el circuito final, hecho que molestó a Alejandra Baigorria, quien salió en su defensa en redes. En este contexto, figuras de América TV como ‘Choca’ Mandros y Jazmín Pinedo también dieron su opinión en el programa “Más espectáculos”.

“Esta camiseta de aquí, acá no vale nada, pero lo que hicieron hoy día fue un robo. Lo hicieron bajar a Said, lo penalizaron y eso no se hace. ¡Nos robaron! (...) Yo no vengo mañana porque esta final se la llevan los ‘guerreros’, porque así es siempre acá”, dijo Baigorria enojada. Pese a ello, ‘Choca’ consideró que sí fue justificada la falta. “Said, al final de la competencia, ya no jalaba, (yo) sentía que, al último, el cuerpo parecía que no le daba”, expresó.