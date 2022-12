Rosángela tras ser impedida de participar en la final de “EEG”: “Quiero mi paz y tranquilidad”

Rosángela Espinoza dejó a más de uno sorprendido al contar que iba a estar presente en la fecha de clausura del Mundial Qatar 2022. La chica reality compartió con emoción imágenes y videos de su estadía; no obstante, muchos se preguntaban si iba a poder llegar a la gran final de “Esto es guerra”. Pese a que la influencer hizo de todo para poder estar presente, no imaginó que le prohibirían el ingreso debido al reciente viaje que hizo.

¿Por qué Rosángela Espinoza no pudo entrar al canal?

A través de redes sociales, Rosángela Espinoza anunció que, aunque quiso ser parte de la final de “Esto es guerra”, la producción del programa le negó el ingreso al recinto en el que se disputaba la competencia. De acuerdo con la breve información que dio en un inicio, la subgerencia del canal dio la orden para que no la dejen entrar el día martes 20 de diciembre.

Por otro lado, aclaró que, pese a los inconvenientes, seguirá apoyando al equipo de sus amores: los ‘combatientes’. “No estaré en la final, pero estaré siempre en sus corazones” , escribió la modelo en sus historias de Instagram.

Rosángela explica por qué no asistió al primer día de competencia

Tras la polémica generada, el portal Instarádula compartió una captura de pantalla del chat de Rosángela Espinoza, en el que explica los motivos por los que no pudo presentarse en el set de “Esto es guerra” el último lunes.

“Después del programa del viernes me fui a Qatar y llegué el domingo para la final. Igual informé que no llegaba el lunes, pero que si estaría en el canal el martes. Yo sé que estoy en falta por no estar el día lunes, tal vez corresponde a una sanción económica, pero que no me dejen entrar ya es otra cosa ”, se lee al inicio de su extenso mensaje.

Rosángela Espinoza se pronunció tras polémica con producción de "Esto es guerra". Foto: Rosángela Espinoza/Instagram

El descargo de Rosángela Espinoza

Por otro lado, indicó que el post subido a su cuenta era para que sus seguidores sepan las razones por las que no iba a poder participar de la gran final y que no busca generar conflictos.

“Con todo esto no busco generar conflictos con nadie. Al contrario, quiero mi paz y mi libertad. Igual, siempre estaré agradecida, cumplí mi sueño de estar en una final de la Copa del Mundo”, agregó.