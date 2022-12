Monique Pardo sobre Gisela: “Estuve a punto de perder la vida y ella nunca se acercó a abrazarme”

En junio del 2021, Monique Pardo fue invitada a una de las galas del programa “El artista del año” de Gisela Valcárcel, donde lamentablemente sufrió una fuerte caída mientras participaba de una coreografía. En un primer momento, fue atendida rápidamente por la producción, sin embargo, dos días después, la cantante de “Caramelo” salió a decir que el accidente le causó daño cardíaco, según lo que le mencionó el médico que la atendió en una clínica local.

“Yo estaba cantando y las personas que me tiraron al suelo tenían que esperar a que yo me sentara para poder retroceder y acabar la rutina, así estaba ensayado. Si no se acordaron, pudieron tomarme del brazo y retroceder artísticamente. Se supone que eran bailarines.”, fue la explicación que dio la cantante sobre su tropiezo en la pista de baile.

Monique Pardo tenía la esperanza de llegar a un acuerdo con la señora Valcárcel. Foto: composición LR / RRP y ANDINA

Monique Pardo triste por desinterés de Gisela Valcárcel

Ya pasó más de un año de la fuerte caída de Monique Pardo en el show de Gisela Valcárcel y la figura de la farándula afirma que la ‘Señito’ no se comunicó con ella para preguntar sobre su estado de salud, a pesar de que ya pasó mucho tiempo de lo sucedido.

“ No (se comunicó con ella). Eso es lo más doloroso para mí, porque yo la quería mucho, la quería. Me dolió, estuve a punto de perder la vida y ella nunca se me acercó a abrazarme siquiera. Pero tengo que seguir adelante porque soy la ‘Doctora Caramelo’ ”, dijo muy apenada a La República.

Monique Pardo fue ingresada a un centro de salud por complicaciones de su caída en El artista del año. Foto: captura América televisión

Monique Pardo retiró denuncia contra América TV tras caída

Monique Pardo había presentado una denuncia luego de caer aparatosamente mientras apoyaba a Diego Val en “El artista del año”. Aseguró un supuesto abandono de la producción de Gisela Valcárcel. Sin embargo, tiempo después, desistió de esta y ella misma explicó los motivos que la llevaron a tomar la decisión.