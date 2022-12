¿Qué fue de Milagros Pedreschi, exbailarina que vivió un romance con Carlos Vílchez?

Milagros Pedreschi saltó a la fama en la televisión tras trabajar como bailarina, vedette y actriz cómica en programas de humor. Pero su carrera se vio marcada por un escándalo mediático al ser acusada de ser la amante de Carlos Vílchez. Corría el 2006, la exesposa del cómico, Elena Vin Mathios, aseguraba que ella se había metido en su matrimonio. En ese entonces, Milagros lo negó tajantemente, pero años después admitió que tuvieron un romance lejos de la opinión pública.

En esta nota te contamos qué pasó con Milagros Pedreschi, quien ya dejó de trabajar en la pantalla chica, y cómo fue el romance que mantuvo con Carlos Vílchez.

Carlos Vílchez y Milagros Pedreschi empezaron un romance en 2003. Foto: La República

¿Cómo fue la relación de Carlos Vílchez y Milagros Pedreschi?

Carlos Vílchez y Milagros Pedreschi empezaron un romance en 2003, pese a que el cómico aún era casado. Ella tenía 19 años, mientras que él, 36. Según la propia exbailarina, estuvieron juntos durante tres años y su amor jamás fue clandestino, pues el popular ‘Carlota’ estaba separado de su exesposa. Incluso, aseguró que Elena Vin Mathios sabía de su relación.

“Sí, tuve una relación con él (Carlos). No fui amante de nadie. Yo fui su pareja oficial. Conocí a su familia, a su mamá y hermanas. Hemos pasado navidades juntos. Lo nuestro no fue de una semana, ni un mes, duró años… Cuando empezó nuestra relación, yo hablé con ella (Elena Vin), nos reunimos los tres. Carlos, en esa reunión, dijo que me amaba ”, expresó Milagros Pedreschi en una entrevista en 2014.

¿Por qué terminaron Carlos Vílchez y Milagros Pedreschi?

Carlos Vílchez y Milagros Pedreschi no terminaron en buenos términos y no se saben los motivos. Aunque existían rumores acerca de su relación, ella lo negaba todo. “Hace seis años nos vincularon, pero nunca tuve nada con él… De repente tiene rencor, porque nunca estuve con él. Lo conozco y se cree lo máximo ”, dijo en una ocasión la exbailarina.

Milagros Pedreschi saltó a la fama en la televisión tras trabajar como bailarina. Foto: La República

En otra entrevista, reconoció que poco después de terminar con el cómico de “JB en ATV”, empezó un nuevo romance con el cantante de salsa Giovanni Kral. “En el 2006 dejé de ver a Carlos, y en setiembre de ese año empecé mi relación con Giovanni”, señaló.

Por su parte, Carlos Víchez aseguró que estaba decepcionado de Milagros Pedreschi porque ella lo acusó de acoso. “Dice que me va a demandar, y si quiere que lo haga, la espero. La verdad estoy decepcionado de ella, después de todo lo que le enseñé”, dijo. Lo último que se supo es que ambos cortaron toda comunicación.

Carlos Vílchez y Milagros Pedreschi. Foto: captura Latina

La nueva vida de Milagros Pedreschi

Ahora, Milagros Pedreschi lleva una nueva vida lejos de los escándalos. Se dedica a cuidar a su familia y tiene tres hijos, quienes son su mayor orgullo.

Milagros Pedreschi en la actualidad. Foto: Facebook / Milagros Pedreschi

Este año 2022, la exbailarina incursionó en la política al postular en las elecciones regionales y municipales como regidora provincial para el Callao. Fue parte del partido Más Callao, liderado por el excongresista Paul García Oviedo. Aunque no ganó, aseguró que seguirá apoyando el desarrollo de su distrito. “¡Gracias Callao! Seguiremos luchando por nuestro querido Puerto Chalaco, muchas gracias de corazón”, escribió tras finalizar las elecciones.