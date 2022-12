Marcelo Oxenford ofrece recompensa para que ladrones devuelvan el pasaporte de Yvonne Frayssinet

La mañana del 21 de diciembre, Marcelo Oxenford se comunicó en vivo con “América hoy” para dar detalles del lamentable hecho que vivió recientemente, cuando unos ladrones entraron a la casa en la que vive con Yvonne Frayssinet y robaron todas sus pertenencias, entre ellas el pasaporte de la reconocida actriz. El artista se mostró afectado por esta situación e hizo un pedido frente a cámaras para que le devuelvan algunos documentos.

“¿Para qué quieren el pasaporte? Yo los voy a gratificar, si ellos no quieren comunicarse conmigo, que lo tiren en la calle y que alguno lo encuentre, yo lo voy a gratificar ”, expresó al actor para luego aclarar que lo más importante para él es el documento de su esposa, pues están próximos a viajar y no hay tiempo suficiente para iniciar un trámite. “Todavía no hay nada de nada. Queda esperar, quiero el pasaporte con la visa, es todo lo que quiero”, agregó.