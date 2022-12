Luana Barrón revela que finalizó su relación con el influencer colombiano Mario Ruiz

¿Se acabó el amor? La ex chica reality Luana Barrón sorprendió a sus seguidores al confirmar el fin de su relación con el youtuber Mario Ruiz. Tras varias semanas de no publicar contenido juntos en redes sociales, como tenía acostumbrado a su público, la modelo decidió pronunciarse a través de un en vivo en su cuenta oficial de Instagram. Como se recuerda, ambos iniciaron un romance a distancia desde el año 2021, pues el también influencer es natal de Colombia.

La exparticipante de “Esto es guerra” se conectó a dicha red social y por fin aclaró los rumores de su separación, que iniciaron cuando ambos dejaron de seguirse. “¿Se han dado un tiempo”, “¿Te dejaron?”, “¿Qué pasó con Mario?”, escribieron algunos de los cibernautas. “Y respondiendo su pregunta: no, chicos, ya no”, dijo Luana Barrón y agradeció por el apoyo.

La sorpresa de Mario Ruiz a Luana Barrón por sus 22 años

El 25 de junio de 2021, Luana Barrón viajó a Tulum, México, para encontrarse con Mario Ruiz por su cumpleaños número 22. A su llegada, la influencer compartió todos los pormenores, como el ser recibida con arreglos florales, velas y una cena romántica junto al íntimo de Juanpa Zurita.

“Es que yo me quiero morir con este lindo detalle. Mi chico, ¿por qué eres tan lindo? Me has sorprendido con todo esto, te pasaste. Eres lo máximo”, expresó Barrón en Instagram. “Porque te lo mereces”, fue la escueta respuesta de Mario Ruiz.

Previo a esta fecha, Luana también había recibido un cariñoso mensaje del colombiano cuando visitó el extinto programa “En boca de todos”. “Sabes que te quiero muchísimo, que me encanta compartir tiempo contigo, que en verdad me siento muy afortunado y le doy gracias a la vida por permitirme tener una mujer como tú a mi lado”, dijo Ruiz.

¿Luana Barrón mantuvo un romance con Hugo García?

A fines del 2021, involucraron sentimentalmente a Luana Barrón y Hugo García, pese a que en ese momento ella estaba en una relación a distancia con Mario Ruiz.

La joven pidió su eliminación para ceder su lugar a Hugo García. Foto: captura/América TV

Frente a los rumores, los ex chicos reality negaron tal acercamiento, mientras que el youtuber colombiano aseguró tener confianza plena en la modelo. “Superbién, la verdad es que desde que nos conocemos nos tenemos mucha confianza; somos, más que novios, somos amigos, nos confiamos mucho el uno al otro y ya, superbién todo”.