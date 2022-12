¿Quién es Andrea Aguirre, la actriz de teatro que sería la nueva pareja de Gino Pesaressi?

Se ha dado una nueva oportunidad en el amor. Gino Pesaressi sorprendió a todos sus seguidores al revelar que ha dejado la lista de solteros, pues acaba de iniciar una relación con una joven actriz. Así lo dio a conocer durante su participación en la última temporada de “El gran show”, reality en el que fue vinculado con su compañera de baile. Aunque el también conductor ha preferido no dar muchos detalles sobre su romance, recientemente no solo se reveló su imagen, sino también su nombre.

En la siguiente nota, te contamos más sobre Andrea Aguirre, la muchacha que se habría robado el corazón del ex chico reality.

¿Qué se sabe de Andrea Aguirre?

De acuerdo a la información proporcionada, Andrea Aguirre se desempeña actualmente como actriz de teatro. Sin embargo, este no es su único talento, pues en su cuenta oficial de Instagram también se presenta como cantante, modelo y terapeuta.

Asimismo, aunque inició su carrera actoral en las tablas, próximamente la veremos en las pantallas grandes, ya que es parte de la secuela de “Soltera codiciada”, película peruana protagonizada por Gisela Ponce de León.

Por otro lado, también maneja una cuenta llamada “Andrea holística”, en la que brinda consejos sobre el cuidado de la salud mental y naturista. “Soy una profesional dedicada a la salud integral y holística, quiere decir que tomo en cuenta todo de ti, tu cuerpo, tu mente, tu corazón y tu espíritu”, se lee en su perfil.

Gino Pesaressi mostró foto de Andrea Aguirre

Gino Pesaressi visitó el set de “América hoy” y, ante la preguntas de las conductoras del programa, habló un poco de la mujer que le ha robado el corazón. Minutos más tarde, se mostró en pantalla imágenes de quien sería su nueva pareja y le pidieron al modelo que la presente públicamente; no obstante, él se negó a revelar su identidad.

“Ya suficiente con su imagen. (...) Su nombre lo voy a mantener reservado, ya que es lo único que me queda” , aclaró el ex chico reality pese a la insistencia de las presentadoras.

Gino Pesaressi confirma que inició una relación

Luego de varios días llenos de especulaciones, Gino Pesaressi se animó a hablar de la nueva oportunidad que se ha dado en el amor con una misteriosa joven, hasta ese momento. Esto luego de que fuera vinculado con su bailarina de “El gran show” debido a la evidente cercanía que tenían frente a cámaras.

“ He conocido el amor y eso que me había cerrado un poquito para eso. He encontrado a una persona que justamente ha cumplido con todas las expectativas que uno busca”, dijo durante el especial navideño de Gisela Valcárcel.

Asimismo, dijo que, pese a que no ha trascurrido mucho tiempo desde que se conocieron, siente que es la persona indicada. “Recién nos acabamos de conocer. Estamos saliendo recién hace una semana. (…) Es como cuando estás en el colegio y sientes ese amor que te vuelve hasta inmaduro. Es bonito”, agregó.