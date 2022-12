“Esto es guerra”: equipo de los ‘guerreros’ ganan la temporada 2022 y se llevan 30.000 soles

¡Acabó la temporada! El reality “Esto es guerra” finalmente coronó al equipo ganador. Tras varios circuitos y polémicas entre los participantes, los ‘guerreros’ alzaron la copa y se llevaron el premio de 30.000 dólares. Este 21 de diciembre, ambos equipos continuaron con los circuitos extremos y cada integrante dio su mejor versión para obtener su mayor puntaje, siendo uno de ellos Hugo García. Sin embargo, no todo fue color de rosa, pues Alejandra Baigorria denunció públicamente que existía favoritismo en el equipo dirigido por Johanna San Miguel, quien pidió a la producción proporcionar evidencias para desmentir su versión.

Sin embargo, no todo sería alegría para los fans del programa de América TV, pues varios chicos reality habrían decidido dar un paso al costado en el 2023, siendo uno de ellos la pareja de Alessia Rovegno, quien permaneció por casi una década en aquel espacio. “Han sido meses de pensar y tomar la decisión, hablé con mi familia, mis amigos, con Ale (...) “Esto es Guerra” me abrió las puertas, he estado ocho años sin irme” , expresó.

Alejandra Baigorria se pronuncia tras denunciar favoritismo en “EEG”

La producción de “Esto es guerra” mostró un video donde detalló los motivos de la penalización a Said Palao, sin embargo, esto no fue suficiente para Alejandra Baigorria, quien siguió defendiendo a su aún pareja. “Acá las cosas tienen que estar claras y bajo ninguna circunstancia vamos a desmerecer el trabajo de Hugo”, expresó Johanna San Miguel.

¿Qué dijo Alessia Rovegno tras la salida de Hugo García de “EEG”?

La Miss Perú 2022, Alessia Rovegno, sorprendió a su pareja, Hugo García, al final del circuito extremo para celebrar el triunfo. En el detrás de cámaras, la modelo aseguró que apoya incondicionalmente al chico reality. “También se vienen otros proyectos y está emocionado por lo que se viene. (Hugo) sabe lo orgullosa que estoy de él”.