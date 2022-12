Corazón Serrano dio concierto en Huarmey, pero denunció que no le pagaron

Con el paso del tiempo, Corazón Serrano se ha posicionado como una de las agrupaciones peruanas más exitosas y queridas dentro del ámbito musical. Aunque su camino ha estado lleno de logros y aciertos, no todo ha sido color de rosa. Tras la postergación de conciertos por las recientes protestas en el país, el reconocido grupo regresó a los escenarios y se presentó en último 19 de diciembre en la ciudad de Huarmey. No obstante, tuvo una mala experiencia, pues no le han pagado.

Corazón Serrano está dando la hora. Foto: Composición LR/Jazmín Cera

¿Qué pasó con Corazón Serrano?

Recientemente, Corazón Serrano llegó hasta la ciudad de Huarmey para ofrecer una impecable presentación para todo aquel que quisiera bailar sus mejores temas. Sin embargo, sus integrantes no imaginaron que se llevarían una mala experiencia al no recibir el pago respectivo por su presentación.

“ No se ha cumplido con el pago correspondiente de Corazón Serrano. (...) Se han pagado vuelos para poder llegar hasta aquí, se han hecho muchísimos gastos de la movilidad, el bus que nos traiga y hospedaje”, indicó el animador de la agrupación minutos antes de que el grupo decida culminar el espectáculo en vivo.

Asimismo, aclararon que, pese a que no recibieron la suma completa, no quisieron decepcionar a sus seguidores, por lo que salieron a escena como si nada hubiera pasado.

“Nosotros hemos actuado de buena fe con un pequeño adelanto que se le dio a Corazón Serrano. No ha cumplido el señor alcalde con nosotros. (...) Hemos cumplido con todas las horas de Corazón Serrano. No íbamos a subir, no íbamos a subir al escenario. No íbamos a subir, pero al ver tanto público, al ver a todas las personas aquí, lo hemos hecho. Lamentablemente, nos vamos así”, acotó el presentador.

Alcalde de Huarmey pide rectificación de Corazón Serrano

A través de redes sociales, el alcalde Elmer Dueñas Espíritu publicó un extenso video en el que afirma que él nunca firmó un contrato con Corazón Serrano y que solo fue el encargado de facilitar el espacio y permisos para que el evento por el aniversario de Huarmey se realice sin problema alguno.

“Nosotros hemos dado todas las facilidades y hemos convocado a los promotores, quienes se han encargado de contratar a las empresas artísticas; en este caso, Corazón Serrano. (...) Si el promotor o la empresa contratada ha incumplido, yo creo que ahí quien tiene que asumir su responsabilidad es la promotora. Nosotros hemos cumplido, hemos dado todas las facilidades. Nosotros no hemos hecho ningún contrato ”, aclaró el alcalde.

Por otro lado, dijo estar ofendido porque se le está acusando públicamente de algo que él no organizó y pidió que el grupo se rectifique por lo dicho, pues están dañando su imagen.