Alejandra Baigorria defiende a Said y denuncia favoritismo a ‘Guerreros’ en la final de “EEG”

A través de redes sociales, Alejandra Baigorria denunció favoritismo hacia los ‘Guerreros’ por parte de la producción del programa. La chica reality dijo que la penalidad que le pusieron a Said Palao fue injusta y sirvió para que Hugo García pueda llegar más rápido a la meta. “Lo que acaban de ver en “Esto es guerra” ha sido el robo más grande de la historia hecho por los jueces. Lo digo yo que he corrido al costado. Yo no vengo mañana porque esta final se la llevan los ‘Guerreros’ porque así es siempre acá”, expresó.

Asimismo, dijo que, aunque guarda cariño al equipo de los ‘Combatientes’, no volverá al programa porque es evidente quiénes ganarán la copa de esta temporada. “Esta camiseta de aquí (‘Combatientes’), acá no vale nada, pero en nuestros corazones vale oro. Lo que hicieron hoy día fue un robo. Lo hicieron regresar a Said, bajar, subir, lo penalizaron y eso no se hace. Nos robaron ”, acotó con un tono de molestia.