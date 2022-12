Yahaira Plasencia visitó a niños de INABIF: “Ha sido la mejor manera de cerrar el año”

Yahaira Plasencia llegó al Centro de Atención Residencial Matilde Pérez Palacios del INABIF para compartir una mañana de alegría y espíritu navideño con los más de 87 niños residentes, que en su mayoría tienen la condición de parálisis cerebral; y, para entregar una donación de sillas de ruedas neurologías para los procesos de recuperación de los pequeños.

La salsera llegó acompañada de otros amigos artistas como el Dúo Idéntico, Atina Music y Valeria Morán, Miss Perú Lima Norte. Se compartieron los éxitos musicales de los artistas visitantes que hicieron bailar a los niños mientras que los residentes los recibieron con música interpretada por la banda.

Junto a otros artistas, bailaron y jugaron.

“La verdad que ha sido una experiencia inolvidable poder compartir con los niños del INABIF. ha sido la mejor manera de poder cerrar el año, de poder llevarle un poco de felicidad, de amor y también motivarlos también a que sigan de pie, fuertes, a pesar de las condiciones en que están. Todos quisieramos estar con tanta felicidad como la que tienen ellos. Me llevo grandes sonrisas, grandes abrazos, mucho cariño y me gustaría poder volver, la verdad que si. Espero que pasen una linda navidad, de mucho amor porque eso es lo que sentí y viví en el INABIF. Se ve que los tienen lindos, los tienen bien, proactivos que es super importante y yo feliz de seguir contribuyendo porque me encanta. Les he prometido que regresaré y así será”, dijo la intérprete que luego compartió, en sus redes sociales, algunas imágenes de su visita.

En la misma reunión, se presentó el single navideño ‘Navidad de Color’ producido por House of Récords y el múltiple ganador de Grammys, Alfredo Matheus. Cabe mencionar que la recaudación digital de este villancico, en el que participan más de 50 artistas peruanos, está destinada para ayudar a niños como los del albergue visitado.

Cantó con chicos y grandes.

Precisamente hace unos días, Yahaira se presentó en el programa especial de “El gran show”, donde se mostró también vulnerable y esta vez al recordar su infancia. “Cuando uno pasa carencias de verdad, desde que no hay qué comer, un pan, lo que sea, y tu mamá trabajando, tu papá trabajando, creo que es maravilloso, he crecido un montón”, dijo para además reflexionar sobre las lecciones que ha recibido. “Cada tropiezo, cada lección de vida que he tenido en todo este tiempo, no me arrepiento absolutamente de nada”, dijo.