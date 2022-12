¿Qué fue de Ania Gadea, la ‘conejita’ peruana de Playboy que tuvo una cita con Ronaldinho?

En noviembre del 2016, la modelo peruana Ania Gadea hizo estallar las redes sociales al compartir en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se le ve cenando muy contenta con Ronaldinho, astro del fútbol brasileño. Esta publicación provocó muchos rumores acerca de la posibilidad de que ambos hubiesen mantenido una relación sentimental.

La ‘conejita’ de Playboy desmintió estas suposiciones al asegurar que efectivamente cenó con el exjugador del Barcelona, pero que no deseaba explicar más al respecto.

”Sí, tuvimos una cena. No quiero hablar de eso ja, ja, ja. Es una persona amable, humilde. Quizá no es como lo pintan. Él es muy tranquilo, pero no deseo hablar más de él”, expresó.

Ronaldinho es una de las estrellas del fútbol brasileño. Foto: AFP

A pesar de estas declaraciones, la modelo le dedicó a Ronaldinho una foto en su propia cuenta de Instagram. “Te dedico esta foto @ronaldinhooficial, escribió. La imagen consiguió miles de ‘me gusta’ y cientos de comentarios de los más de 190.000 seguidores que acumula en la famosa red social.

¿A qué se dedica actualmente Ania Gadea?

Ania Gadea estudió Negocios Internacionales y en la actualidad se dedica a crear contenido en las redes sociales, pues tiene más de medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram y sus fotografías cuentan con más de 21.000 ‘me gusta’ cada una. Además, es colaboradora de las conocidas marcas de ropa Shein y Romwe.

Ania tiene miles de seguidores en sus redes sociales. Foto: Instagram @aniagadea

También, se encuentra enfocada en su carrera musical. En el 2019, lanzó su primer sencillo titulado “Llama llama” y en medio de la pandemia estrenó su segundo éxito: “Sugar”.

