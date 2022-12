Pedro Gallese y la vez que pidió perdón en televisión a Claudia Díaz tras serle infiel con Lucero Jara

Con el paso del tiempo, Pedro Gallese y su esposa Claudia Díaz se han consolidado como una de las parejas más duraderas de la farándula peruana, hasta hace unos días, que decidieron renovar sus votos matrimoniales. El amor entre ambos les ha permitido sobrellevar los buenos y malos momentos que han vivido a lo largo de toda su relación. Sin embargo, el suceso que más marcó su matrimonio fue sin duda la infidelidad que cometió el deportista en 2019, al ser ampayado saliendo de un hotel con Lucero Jara.

En la siguiente nota, te recordamos todo sobre este polémico episodio y el arrepentimiento del arquero nacional, que terminó con una reconciliación.

El seleccionado nacional se mostró junto a su esposa durante una salida nocturna que se prolongó hasta las 6 de la mañana.

El ampay de Pedro Gallese

En noviembre del 2019, Pedro Gallese remeció la farándula local al ser captado por las cámaras de Magaly Medina saliendo de un conocido hotel en San Miguel. No obstante, lo más sorprendente fue que el arquero peruano no estaba acompañado de su esposa Claudia Díaz, sino que fue visto saliendo en compañía de una joven llamada Lucero Jara.

El ‘urraco’ enviado al lugar se acercó rápidamente a ambos para pedirles explicaciones por esta escena, mientras ellos intentaban esconderse en un auto y así no declarar a la prensa.

Tras difundirse las imágenes del futbolista, la madre de sus hijos anunció a través de redes sociales que su matrimonio había llegado a su fin. Pese a ello, poco tiempo después, y debido a la insistencia del jugador, se dio a conocer que habían retomado su relación.

Pedro Gallese y Claudia Díaz se muestran felices y reconciliados durante cuarentena por coronavirus. Foto: Instagram

Pedro Gallese pidió perdón públicamente

Días más tarde, Pedro Gallese fue protagonista de decenas de titulares cuando al final de un partido de Alianza Lima hizo uso de las cámaras de un programa deportivo para pedir perdón públicamente a su esposa, tras haberle sido infiel con Lucero Jara. El portero de Alianza Lima se mostró arrepentido por sus acciones y dijo que lucharía por su matrimonio.

“Estoy feliz con el resultado de ahora. Dedicárselo a mi señora, que está pasando por momentos bastante difíciles por los errores que yo he tenido. No me justifico, pero lo único que quisiera es que me dé una oportunidad”, expresó en aquel entonces.