¿Cuál es la estatura de Mario Hart y cuántos centímetros le lleva a Korina Rivadeneira?

¿Cuántos centímetros le lleva? El empresario Mario Hart es conocido por su baja talla desde que hizo sus primeros pininos en la televisión. Incluso, lo conocen por su apodo de ‘Chato’; sin embargo, lo empezaron a molestar más cuando formalizó su relación con Korina Rivadeneira, quien parece más alta que él.

La pareja, lejos de acomplejarse, ha demostrado que su amor puede más que cualquier broma pesada. Por ello, ya tienen cinco años de matrimonio y 2 hijos.

Ahora que se encuentran alejados de la televisión, la modelo y el empresario están disfrutando al máximo de su vida familiar. Por tanto, aprovecharon estos últimos días del año para irse de viaje al norte del Perú, donde construyeron su casa frente a la playa. Acá te contaremos cuánto mide la pareja y más detalles que no conocías.

¿Cómo inició el romance entre Mario Hart y Korina Rivadeneira?

Todo empezó como jugando. Hace seis años, el chico reality Mario Hart estaba reconquistando a Leslie Shaw en el año 2016 hasta que fue ‘ampayado’ con la modelo Korina Rivadeneira, quien terminó un romance de años con su compatriota Krayg Peña. A partir de ese momento, continuaron las salidas grupales, ya que trabajaban en “Esto es guerra”.

A finales de ese mismo año, compartieron en Instagram sus viajes a las playas de Cancún y Colán. No obstante, aún mantenían en reserva detalles de lo que sucedía.

Todo el misterio acabó el 14 de febrero del 2017. Ese día, el piloto de carreras confesó frente a las cámaras de América Televisión la relación que tenía con la modelo venezolana.

¿Cómo fue la misteriosa boda de Mario Hart y Korina Rivadeneira?

Es importante resaltar que el cantante de reguetón Mario Hart estuvo con Alejandra Baigorria, pero terminaron porque el artista no se sentía preparado para dar el siguiente paso: casarse.

Sin embargo, a dos meses de formalizar su romance con Korina Rivadeneira, en abril del 2017, los chicos reality se unieron en matrimonio en la ciudad de Huaral a pesar de que ellos no vivían en dicho lugar.

¿Por qué el apuro? Al parecer, habría influenciado los problemas legales que tuvo la ganadora de “Reinas del show”. Por tanto, se rumoreaba que el evento privado fue armado para que la empresaria pueda regularizar sus papeles.

No obstante, hoy están a punto de cumplir seis años de matrimonio y acaban de tener su segundo pequeño fruto de su amor. ¿En resumen? En esa pareja hay mucho amor. En ese sentido, hay que precisar que nunca se les vio en algún escándalo.

¿Cuánto mide Korina Rivadeneira y Mario Hart?

No es desconocido para nadie que el deportista Mario Hart es conocido en la farándula como ‘Chato Hart’; sin embargo, su talla es un poco más alta del promedio de los peruanos. Así lo dejó saber en una entrevista para el programa “América Espectáculos”:

“ Cuando la gente me ve en la calle me dice: ‘¡Oye, no eres tan chato’! ”. En resumen, los 1,72 no son suficientes para las cámaras de los programas realities.

Por su parte, la actriz Korina Rivadeneira mide 1,71 . Esto sorprende, ya que muchos juraban que era más alta que Hart.

Esta información la dio a conocer la productora de cine Tondero, puesto que ha trabajado con la modelo en más de una oportunidad.

¿Cuántos centímetros de diferencia le lleva Korina Rivadeneira a Mario Hart?

Por tanto, la diferencia entre Korina Rivadeneira y Mario Hart solo es de un centímetro. ¿Sorprendidos? Al parecer, los tacos que usa la venezolana dejan tener otra percepción.