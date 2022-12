¡Batió al huevo! Leonel Messi no solo acaba de ganar el Mundial Qatar 2022, sino que también acaba de romper un récord histórico y obtener otro título: tener la fotografía con más ‘me gusta’ de Instagram. El seleccionado argentino publicó, el último 18 de diciembre, una postal de él cargando la copa mundial tras haberse coronado campeón del mundo con Argentina. La gráfica ha superado los 62 millones de interacciones, con lo que llegó a imponerse a un huevo que hasta hace un par de días ocupaba el primer lugar con 57 millones en la mencionada plataforma.

El espacio liderado por el periodista Óscar del Portal emitió una nota para hablar de este acontecimiento. El comentarista deportivo no pudo evitar demostrar su sorpresa al conocer el hecho, pues le resultó inverosímil que un alimento haya podido conseguir esa cantidad de reconocimiento. “ Incluso, más ‘me gusta’ que los posteos de Valeria Piazza (...) No entiendo cuál es esa publicación del huevo, ¿alguien me puede explicar? No entiendo cómo esa publicación puede tener tantos ‘likes’”, señaló incrédulo.