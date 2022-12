Karla Tarazona no descarta casarse por cuarta vez: “No me da vergüenza”

Aún cree en el amor. Karla Tarazona sigue fiel a sus creencias y reveló que no descarta casarse por cuarta vez con alguien a quien conozca. Asimismo, no teme en presentarle su nueva pareja a sus hijos. Cabe precisar que en el pasado la conductora contrajo matrimonio con Leonard León (2008), tuvo una boda simbólica con Christian Domínguez (2014) y hace poco se casó con Rafael Fernández, de quien finalmente se divorció en agosto del presente año.

Karla no descarta volver a casarse

Karla Tarazona se presentó en el programa “Magaly TV, la firme” y se sinceró acerca de su actual situación sentimental, a pocos meses de haberse separado del empresario Rafael Fernández. La conductora manifestó que aunque actualmente está soltera, no descarta volver a casarse en el futuro.

“Es complicado engancharse emocionalmente con alguien, pero no he dejado de creer en el amor: si me preguntas si me casaría en algún momento; si se me da la oportunidad, también lo haría” , manifestó.

Karla no hace caso a críticas

Con respecto a la críticas que ha recibido en el pasado por su exrelaciones sentimentales, Karla Tarazona aclaró que no le afectan los comentarios de sus haters. Por el contrario, la presentadora manifestó que sus dos hijos ya están grandes y la comprenden. No obstante, siempre evalúa a las personas que presenta ante sus menores.

“Seguro les presentaré más (parejas) y mis hijos ya entenderán porque están grandes, y la vida es así. Pero hay que saber a quién les presentas. Si sales con alguien un par de semanas, tampoco lo vas a llevar a la puerta de la casa. Han conocido a los oficiales, no a los snacks” , sostuvo.

En esa línea, Karla manifestó estar tranquila. “Me da risa porque las mujeres me dicen ‘deja de ponerle papás a tu hijos, que cuántos maridos conocen’. A mí no me da vergüenza. Yo no voy a vivir al lado de una persona que me maltrata psicológicamente, que me maltrata físicamente, solo por mis hijos, es lo que me tocó vivir”, agregó.