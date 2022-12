Jessica Newton llevó a Rous, la cuidadora de su hogar, a pasar Navidad en España. La organizadora del Miss Perú compartió fotos y videos del viaje que emprendió con su trabajadora, quien pasará las fiestas de fin de año con su familia. Fue la primera experiencia de la señora, y su reacción fue mostrada en las redes sociales de la exreina de belleza, quien se encontró con su esposo Fernando Sánchez de Lamadrid. “Finalmente en Madrid. Ya estamos casi todos”, puso.

La hija de la exmodelo le preguntó cómo estuvo el viaje en avión. “ Bien, tranquilo, estoy disfrutando del paisaje, del cielo . (...) Para mí, 10, ah, ha estado espectacular, con la turbulencia no lo he sentido, no lo dejé que me gane los nervios”, respondió Rous.