EEG: Gran final sorprendió con regreso de chicos realities lesionados

La esperada gan final de EEG, estuvo cargada de muchas sorpresas que la producción se encargó de preparar para sorprender a sus televidentes. Lo primero fue presentar, de manera sorpresiva, a los competidores del equipo de los Guerreros y Combatientes, que debido a sus lesiones tuvieron que alejarse de la competencia como son: Jota Benz, Ignacio Baladán, Alejandra Baigorria y Paloma Fiuza.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando apareció en el set, Jota Benz, quien contó que sigue un proceso de rehabilitación luego de haber sido operado de la pierna izquierda. “Estoy temblando. Quiero agradecer a todos ustedes por todo el cariño, y no hablo solo de conductores, competidores, sino del equipo de producción, montaje, con quienes convivimos, sin todos ellos, esto (su recuperación) no sería posible”.

La pareja de Angie Arizaga, comentó: “Me siento raro estar en este set. Puede parecer simple trabajar en la televisión, pero hay cosas que marcan la vida. A mí nadie me dio la espalda aquí, tampoco me dejaron caer. Mi hermano, mis compañeros, Renzito y Johanna siempre estuvieron conmigo”, dijo con la voz entrecortada, agregando que su recuperación será larga y difícil por lo que necesita tener paciencia y la mente positiva.

Johanna, feliz con retorno de J. Benz.

Por su lado, Ignacio Baladán comentó que ”Hay una rehabilitación que me espera. Somos afortunados de tener lo que tenemos a diario. Todo se va a poner mejor. No me he perdido ningún programa de EEG, somos una familia y me he sentido querido”. Agregó que su lesión no era tan grave, pero por recomendación médica debía cuidarse. “Lo mío no es tan grave, pero tengo que cuidarme”, enfatizó.

PUEDES VER: Alejandra y Said Palao se reencontraron en la final de “EEG” tras ampay de chico reality

Será sometida a intervención en el 2023

Alejandra Baigorria también fue otra de las sorpresas. Contó que los primeros días del 2023 será sometida a una intervención en el hombro derecho. Sobre las imágenes donde se vio a Said Palao, abrazando a una modelo, no se le preguntó. En tanto, Paloma Fiuza recordó que se lesionó de una manera tonta cuando rompía un muro de cemento y se daño uno de sus dedos del pie izquierdo. ”Lamentablemente, para mi lesión no existe rehabilitación, tengo que esperar que solito se recuperé”.

Finalmente, Ducelia Echevarría, se convirtió en la Mejor Competidora. La ‘combatiente’ logró superar a Melissa Loza, Karen Dejo y Luciana Fuster en el circuito extremo logrando el mejor tiempo. La llamada ‘Reina de Pozuzo′ agradeció a sus compañeros ‘rojiverdes’ por el apoyo durante la competencia.