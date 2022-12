Sideral encara a Patricio Parodi: “Tú anunciaste la chocolatada cuando yo no podía hacerla”

Muchos esperaban que en la Navidad del 2022 también hubiese una chocolatada organizada por Sideral. Si bien la del año pasado terminó en una trifulca que dejó muchos daños en la zona, los seguidores del streamer solicitaban un nuevo evento que finalmente no se dio. Sin embargo, muchos famosos confirmaron su asistencia. Entre ellos, estaba Patricio Parodi, quien realizó numerosas publicaciones al respecto.

El chico reality llamó a sus fanáticos a que asistan a la supuesta chocolatada, lo cual causó que una ola de personas se acercaran al domicilio del jugador de Dota. Decepcionados al ver que no había obra de caridad alguna, criticaron duramente a Sideral. Esto provocó una curiosa respuesta del streamer, quien culpó al ‘Pato’ por todos los comentarios en contra que ha recibido.

Sideral a Patricio Parodi: “Estoy triste”

Patricio Parodi hizo una graciosa publicación en su página de streaming sobre la chocolatada. “Hoy vengaré a todos los que no recibieron su chocolatada. Lávate que hoy te toca, Sideral”, escribió mientras hacía promoción a su canal.

El jugador de Dota no se quedó callado y le respondió. “Bro, estoy triste porque tú anunciaste la chocolatada cuando yo no podía hacerlo en La Molina porque estaba prohibido”, dijo. “Por tu culpa me odian bro, estoy ‘sad’”, agregó. Este comentario no fue bien recibido por los internautas. Incluso, el ‘Pato’ le comentó “‘Sad’ están los niños que no recibieron su chocolatada por tu culpa”.