¿Siguen siendo rebeldes? Exintegrantes de RBD causan sorpresa a sus fans con nuevo anuncio

¿Estarán de regreso? Los exmiembros de la famosa agrupación mexicana RBD están preparando una sorpresa para sus miles de fans en todo el mundo, la cual será anunciada en enero del próximo año, en específico el jueves 19 de enero de 2023.

Esta noticia alegró a seguidores de la banda que sueñan con una posible gira de reencuentro por distintas ciudades de Latinoamérica.

PUEDES VER: Christopher Uckermann de RBD es visto en Lima tras anuncio de conciertos en Latinoamérica

¿Qué dijeron los exmiembros de RBD?

Este lunes 19 de diciembre, Anahí, Christian Chávez, Maite Perroni, Dulce María y Christopher Uckermann publicaron un emotivo video con partes de la serie original y clips del concierto de reencuentro que tuvieron a finales de noviembre.

“¿Saben qué sueño? Sueño con poder regresar el tiempo y que un día todo vuelva a ser como antes”, dijo Anahí en un fragmento de la novela “Rebelde”. “Tal vez no podamos regresarlo, igual si podemos detenerlo un rato”, responde Christopher Uckermann.

El video finaliza añadiendo el link soyrebelde.world. Cuando ingresas a este enlace, puedes ver una cuenta regresiva que tiene como fecha final el jueves 19 de enero de 2023.

“Prepara tu corbata”, se lee en la parte superior de la página, lo que indica que se estaría cocinando una gira de regreso o un gran anuncio sobre la banda. Sumado a ello, los usuarios que lo deseen pueden dejar su nombre, ciudad y correo electrónico para recibir el mensaje oficial apenas esté disponible.

Pese a esto, si el grupo se reúne, no estaría completo. El gran ausente sería Alfonso Herrera, quien dio vida a Miguel Arango en la teleserie mexicana. Además, el intérprete fue el único que no compartió el video, por lo que se entiende que no formaría parte de este proyecto.