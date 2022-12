Natalie Vértiz tuvo un cruce de palabras con Edson Dávila en la edición de “En esta cocina mando yo”, programa que condujeron Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, el último domingo 18 de diciembre. La actriz y presentadora de “Estás en todas” se mostró incómoda con ‘Giselo’ por mencionar y hacer un incómodo comentario hacia su madre. Todo inicio con las palabras de la hija de Gisela a su colega, quien dijo que él no necesitaría un comodín para silenciar a su progenitora.

“Yo no creo que Edson necesite porque tu mami es tranquila, a diferencia tuya”, señaló. Dávila no se quedó con la boca cerrada e incluyó a la mamá de su compañera. “Yo pensé que ibas a decir a diferencia de la mamá de Natalie, que sí habla bastante”. Esto causó la molestia de la exganadora del Miss Perú, quien lo encaró. “Oye, no te metas con mi mamá” , respondió.