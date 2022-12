Monique Pardo cierra el 2022 como la ‘Doctora Caramelo’ y busca convertirse en la reina de YouTube

Con 50 años de trayectoria, María Silvia o, como prefiere ser reconocida, Monique Pardo, es una cantante, actriz y modelo que empezó a trabajar desde muy joven. Y, ahora, se reinventa y busca ocupar un lugar en las redes sociales con el nuevo proyecto “Doctora Caramelo”, un espacio de YouTube en el que da consejos e información sobre temas de sexualidad sin tabúes, fiel a su estilo que tanto la caracteriza.

Por ello, la intérprete de “Caramelo” conversó con La República para contarnos un poco más de esta nueva propuesta digital y otros temas, como el estado de su salud tras su accidente en un programa de televisión y cómo percibe el cariño de su público. De igual manera, espera que las malas experiencias de su vida no la derrumben.

Monique está agradecida con “Doctora Caramelo”

La recordada figura de la farándula Monique Pardo señaló estar muy agradecida por la propuesta para hacer “Doctora Caramelo” y en ningún momento se le cruzó por la mente la acogida que tendría el nuevo proyecto del que forma parte.

“Jamás pensé que de ser tu ídola, la ‘Piernona’ (entre risas), la cantante, la estrella de los espectáculos, terminara siendo doctora. He hecho un doctorado espectacular: la ‘Doctora Caramelo’. El nombre me parece muy dulce, le doy gracias a las personas que me propusieron la idea y cada día me asombro más de ver cuántas cosas están documentadas médicamente (los datos explicados en su espacio)”.

Monique Pardo incursiona en las redes sociales con un espacio sobre sexualidad. Foto: GLR

—¿Existe la posibilidad de expandir la duración de su espacio de YouTube para incluir entrevistas?

—Sí, en eso estamos, porque se van a alargar las grabaciones, ya que nadie se imaginó el éxito y yo menos. Lo tomé como un contrato más, uno corto. Ha impactado por todos lados.

—¿A quién le gustaría entrevistar?

—Mi sueño es volver a entrevistar políticos. Yo soy buena conversadora y sé bastante de política, sé de todo, por algo no tengo los años que tengo. Entre los más recordados para mí está Javier Valle-Riestra, a quien entrevisté en “Mójate con Monique”.

Monique Pardo tuvo un programa de entrevistas llamado "Mójate con Monique". Foto: YouTube

—¿Algún personaje actual con quien conversaría en su espacio sobre sexualidad?

—Me gustaría conversar con Federico Salazar porque lo conozco y es mi amigo. También a Paco Bazán, mi Paco. Con Paco nos tenemos ganas (entre risas), pero siempre lo he respetado.

Monique reflexiona por sus 50 años de trayectoria

Cinco décadas han pasado desde que Monique Pardo empezó a trabajar y reflexionó sobre cómo es que llegó a ocupar el sitial que tiene en el espectáculo peruano. Además, aseguró que se esforzó mucho para construir una reputación incuestionable.

“Tengo 50 años de trayectoria, haciendo mi trabajo limpiamente. No es que critique, es así. Al mundo lo mueve el sexo y el dinero, y muchos se prestan a eso, hombre y mujeres. Yo no, logré hacer una vida intachable”.

Monique Pardo empezó a trabajar desde los 16 años. Foto: Marco Cotrina/El Popular

De igual manera, contó orgullosa que todos estos años fue voluntaria y brindó ayuda a personas en situación de indigencia, en colaboración con sus amigos médicos del hospital Dos de Mayo. Así pudo contribuir con las operaciones que requerían.

“Eran como 10, uno ponía la anestesia; otro su profesión, su mano de obra para operar; y cada uno asumía un reto. Yo llevaba a quien tenían que ayudar”.

Monique Pardo lamenta accidente que la distanció de Gisela Valcárcel

Hace más de un año, Monique Pardo fue invitada a al programa “El artista del año”, en el que lamentablemente sufrió una fuerte caída mientras apoyaba una presentación y evitó mencionar directamente a Gisela Valcárcel.

“Tuve el accidente gravísimo, caí de pecho, tengo una contusión en la aorta. Fue en el programa de una señora a la que le dicen ‘Farisela’. No tengo odio a nadie, pero no puedo creer lo que me hicieron”.

Monique Pardo sufrió un accidente en el programa "El artista del año". Foto: composición LR/Instagram/Gisela Valcárcel/Monique Pardo

—¿Gisela se comunicó con usted luego del accidente?

—No. Eso es lo más doloroso para mí, porque yo la quería mucho, la quería. Me dolió, estuve a punto de perder la vida y ella nunca se me acercó a abrazarme siquiera. Pero tengo que seguir adelante porque soy la ‘Doctora Caramelo’.

—¿Se lleva mejor con Magaly Medina?

—Magaly se equivoca muchas veces, pero hay que reconocer que es luchadora y una mujer que ha conseguido cosas imposibles, como ser una mujer guapa y triunfadora, aunque no le ha importado lo que sea con tal de llegar a serlo. En el fondo tiene buenos sentimientos, yo sé que me quiere, por más que ahora nos hablemos porque un día ella me agredió cuando me eligieron candidata al Congreso.

Marca distancia de Susy Díaz y la Tigresa del Oriente

Hace algunos años, Monique Pardo, Susy Díaz y la Tigresa del Oriente se unieron y formaron Las Superpoderosas para estrenar un tema musical. A partir de ello, podía pensarse que las tres figuras representativas de la farándula nacional podrían tener una amistad. Sin embargo, no sería del todo cierto.

Las Superpoderosas fue un grupo conformado por Susy Díaz, Monique Pardo y la Tigresa del Oriente. Foto: difusión

“Nunca he sido amiga de ellas. Hay un genio por ahí que se le ocurrió juntarnos para hacer Las Superpoderosas y estrenamos una canción que yo escribí: ‘Soy casada y la veo de madrugada’ (entre risas). Sin embargo, eso duró poco tiempo”, aclaró.

Monique pide unión entre los peruanos

Si bien Monique Pardo pertenece al mundo del espectáculo y farándula local, no puede ser ajena a la situación política que vive nuestro país. Es por ello que mandó un mensaje de tranquilidad a sus compatriotas con la esperanza de que reflexionen sobre las consecuencias negativas que dejan los escenarios violentos.

“Que el Perú le demuestre al mundo que somos seres inteligentes, que no somos ‘animales’... abrámosle las puertas al mundo, que nadie tenga miedo de venir porque estamos viviendo un momento de incertidumbre... Basta de tanta violencia, basta de agredirnos. Unámonos, somos gente buena, no demostremos brutalidad”.