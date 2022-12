¿Quién era Percy García, el gran amor de Lucía de la Cruz, y cómo terminó su historia con ella?

Lucía de la Cruz tiene un largo historial de exparejas con las que vivió intensamente un romance y llegó a hacer pública su relación en la televisión. Muchos de ellos fueron fugaces, mientras que otros perduraron en el tiempo. Sin embargo, solo uno es considerado por ella como el gran amor de su vida. Se trata de Percy García. Cada vez que le preguntan a la artista nacional por él, siempre lo recuerda como el hombre ideal, con el que se casó y tuvo una hija.

¿Cuándo se casaron Lucía de la Cruz y Percy García?

Lucía de la Cruz y Percy García Ramos contrajeron matrimonio aproximadamente en 1993. En ese entonces, ella tenía 40 años de edad y él iba a cumplir 21. Era la segunda ocasión que la cantante criolla se casaba. Fruto de su relación, la pareja tuvo a una hija llamada Genésis Xiomara.

Lucía de la Cruz y Percy García. Foto: Facebook / Lucía de la Cruz

¿Cómo era la relación de Lucía de la Cruz y Percy García?

Según contó Lucía de la Cruz, Percy García era un buen hombre, muy amoroso, y jamás le interesó la diferencia de edad entre ellos. Aseguró que su canción “Para toda la vida” estaba dedicada a él. “Cada vez que hablo de Percy, mi corazón se llena de muchas cosas lindas”, expresó.

“Él jamás va a irse de este mundo, para mí, porque, si él viviera, no hubieran pasado tantas cosas feas, como conocer a personas que no valoran el amor que les doy”, agregó la cantante. Luego reveló lo que le dijo a su exnovio antes de que se despidan: “Yo solamente le dije algo muy lindo: ‘En el fondo de mi alma yo te llevaré, y, así la muerte nos separe, mi voz cantará para ti’”

¿De qué falleció Percy García?

Percy García murió a inicios de los años 2000. La hija de Lucía de la Cruz era pequeña cuando él partió hacia la eternidad. Sobre las causas de su fallecimiento, la prensa peruana de la época informó que se debió al cáncer. Sin embargo, en 2014, una miniserie sobre la historia de la cantante criolla reveló que su expareja perdió la vida tras contraer sida.

“Si él (Percy) murió de sida, nunca lo supe. Fue hace 13 años. Ya me habría muerto… Yo le pregunté a Percy porque todo el mundo me decía que tenía sida, y me respondió que me haga la prueba. Me la hice y salió negativa. Además, siempre viajo a Europa y Japón, y debo hacerme la prueba de Elisa; y, si fue así (que Percy tuvo sida), soy una hija bendita de Dios, porque soy una mujer sana”, dijo la intérprete.