Janick Maceta y Andrés Wiese: ¿cuándo habría iniciado su romance y cuántos años se llevan?

Janick Maceta y Andrés Wiese actualmente son una de las parejas favoritas del público pese a sus pocas apariciones en los medios. Aunque en un primer momento decidieron no confirmar su romance, la modelo ha declarado en más de una oportunidad que se encuentra tranquila al lado del recordado Nicolás de “Al fondo hay sitio”. A continuación hacemos un repaso del inicio de su noviazgo.

Janick Maceta y Andrés Wiese confirmaron su relación en junio del 2022, pero los rumores del inicio de su romance datan de muchos meses antes.

Usuarios en redes sociales como TikTok difundieron intercambios de ‘me gusta’ entre la pareja desde diciembre del 2021; sin embargo, hasta entonces, no se tenía alguna prueba que confirmase un romance entre ambas figuras de la farándula local.

Fue el programa “Amor y fuego” de Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre el que presentó el primer ampay de la pareja en enero del 2022. En imágenes exclusivas, Janick Maceta y Andrés Wiese aparecieron juntos en un conocido restaurante local como prueba de que se encontraban en una cita.

Janick Maceta y Andrés Wiese fueron captados juntos por las cámaras de "Amor y fuego". Foto: composición de Instagram/captura de Willax

En un primer momento, Janick Maceta y Andrés Wiese decidieron no declarar por el ampay en televisión nacional; no obstante, la ex Miss Perú confirmó su romance con el actor el 13 de junio del 2022.

“Mi corazón está feliz. Todo muy bien, no hablo mucho de mi vida privada, pero, gracias a Dios, todo muy bien (…). Nosotros somos bien perfil bajo, no salimos mucho tampoco, y creo que ambos estamos muy bien, tranquilos”, declaró Janick Maceta para un medio local.

¿Cuántos años de diferencia se llevan Janick Maceta y Andrés Wiese?

La modelo Janick Maceta nació el 9 de marzo de 1994 y tiene 29 años. Por su parte, Andrés Wiese nació el 16 de diciembre de 1983, por lo que acaba de cumplir 39 años. Es decir, la popular pareja se lleva 11 años de edad.