Gisela Valcárcel ‘supera’ a Facundo y aclara que no tienen un romance: “Yo estoy en otra etapa”

¿Se terminó el show? Facundo González y Gisela Valcárcel fueron vinculados sentimentalmente debido a sus constantes coqueteos en las galas de “El gran show”, programa de baile en el que habrían formado una profunda conexión más allá de la amistad. No obstante, recientemente la popular ‘Señito’ abrió su corazón públicamente y explicó que no ha iniciado una relación con el chico reality, pues no tiene el perfil que ella busca.

Gisela Valcárcel anunció que Facundo González la acompañará en la conducción. Foto: capturas América TV

Gisela Valcárcel quiere estar con Facundo González?

Durante el especial navideño de “El gran show”, Gisela Valcárcel fue consultada por su evidente acercamiento con Facundo González y lo que pasaría con el futuro de ambos ahora que dicho espacio televisivo ha llegado a su fin.

Tras ello, la conductora dijo que, aunque quisiera comenzar algo serio, no considera que ambos estén en la misma sintonía. “Yo lo amo. Facundo es, por donde lo miren, lindo; como persona me encanta. Solamente que la persona con la que yo quiero estar está en otro tiempo ”, expresó.

Asimismo, aclaró que esto no tiene que ver con la edad, sino con el tipo de cosas que cada uno quiere en la actualidad. “Yo soy una mujer que necesita a alguien que tenga un poco más de libertad. Facundo está empezando y yo estoy en el otro lado, estoy en otra etapa”, expresó la presentadora”, agregó.

Gisela mandó mensaje a Facundo tras victoria de Argentina

Argentina se consagró como el ganador del Mundial Qatar 2022 tras vencer a Francia el último domingo 18 de diciembre en un partido de infarto. Variedad de hinchas albicelestes se pronunciaron al respecto y celebraron efusivamente que su país sea el nuevo campeón de la copa.

Facundo González no se quedó atrás y publicó un emotivo mensaje para celebrar la victoria de su selección, post en el que Gisela Valcárcel también se hizo presente. “Bravo, Facundo González, ¡todos celebramos!”, escribió la ‘Señito’.