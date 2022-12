Todo va quedando listo para el programa especial de Tula Rodríguez y Sheyla Rojas en ATV. Las conductora de televisión serán las anfitrionas de un show especial por Año Nuevo, junto con Paco Bazán. Así lo anunció la casa televisiva en un spot, la cual ha estado trabajando con la emisora Radiomar. De esta manera, las figuras de la farándula despedirán el 2022 y darán la bienvenida al 2023 con una fiesta llena de música y salsa.

“El salsatón de Radiomar y ATV” es el nombre de la edición especial que prepara el canal 9, el próximo 31 de diciembre. En el adelanto anunciaron a las bandas que asistirán y tocarán sus mejores temas.

“ Orquesta Dembé, Son Tentación, Combinación de la Habana, Brunella Torpoco, Trebol Can y El gran combo de Puerto Rico ”, son algunos de los invitados a cita musical.

Es la primera vez que Tula Rodríguez y Sheyla Rojas conducen juntas un programa de televisión. Las exfiguras de América TV trabajaron en el mismo canal, pero en espacios distintos.

Tula Rodríguez feliz por trabajar en ATV

A inicios de diciembre se confirmó la aparición de Tula Rodríguez en ATV, tras la cancelación de “En boca de todos”. La conductora de programas de espectáculos se mostró contenta por la acogida que tuvo.

“Muy agradecida por el recibimiento, muestras de cariño. A mí siempre me engríen y me queda retribuir este gesto con muchísimo trabajo y poniendo todo el punche para llenar las expectativas”, dijo en la conferencia de prensa.

¿Tula Rodríguez se encontrará con Magaly en ATV?

La presentadora fue consultada sobre la posibilidad de visitar el set de “Magaly TV, la firme” para promocionar su programa especial.

“No iría, uno, porque no me han invitado. Dos, perdón, pero la verdad no me interesa ir”, comentó a los medios.