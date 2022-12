‘Checho’ Ibarra: ¿quién es su amada ‘Patrona’ y cómo inició su historia de amor?

Sergio ‘Checho’ Ibarra, la revelación de Latina del 2018, está felizmente casado con su pareja, a quien llama ‘Patrona’. El exfutbolista está al margen de las polémicas y vive muy feliz al lado de su esposa. Por motivos del Mundial Qatar 2022, se alejó de ella por muchos días y, tras el final del campeonato, recibió una sorpresa en plena transmisión en vivo por Latina. Conoce más de esta relación y cómo inició su historia de amor.

El nombre de su esposa

‘Checho’ Ibarra es muy reservado con su vida personal, por lo que no suele exponer a su familia a las cámaras de televisión. Poco se sabe del nombre de su esposa, a quien en las pantallas se dirige como su ‘Patrona’.

Sin embargo, en entrevistas anteriores, el exfutbolista reveló que se llama Rocío y tienen poco más de 29 años de casados. La mujer lo conoció desde muy joven en el norte del país, cuando era adolescente y hubo una fuerte atracción entre ambos.

¿Cómo conoció el ‘Checho’ Ibarra a su esposa?

La historia de amor del ‘Checho’ Ibarra y su esposa Rocío inició desde muy jóvenes. En una entrevista, el exfutbolista contó que su primer encuentro fue accidentado.

El deportista llegó a Perú a sus 19 años y, al intentar conversar con quien sería su prometida años después, dijo unas palabras que se malinterpretaron. “No sabía que acá es una mala palabra, en mi Argentina significa chiquilla porque tenía apenas 16″, contó a Trome.

El exdelantero del Cienciano se acercó a ella, posteriormente, a pedirle disculpas e iniciaron una amistad. Tras varias salidas, oficializaron su relación y se casaron.

‘Checho’ Ibarra con su esposa. Foto: Instagram/Sergio Ibarra

¿Cuántos hijos tienen?

La pareja se comprometió en matrimonio y, durante su convivencia, pasaron altos y bajos. Sin embargo, menciona que la base de una unión feliz es la comunicación y confianza.

Fruto de esta unión nacieron Vanina Pamela, Valentina y Facundo. “Siempre le agradezco a Dios por tenerla a mi lado. Prefiero que me pase algo a mí que a ella, porque, si se me va, estoy seguro de que a la hora me moriría porque no puedo vivir sin ella”, fueron las palabras del goleador en una charla con otro medio, años atrás.