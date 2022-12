Brunella vuelve a descartar planes de tener hijos con Richard Acuña: “Hay que disfrutar en pareja”

Brunella Horna volvió a dejar en claro que tener hijos con Richard Acuña no es una de sus prioridades a corto plazo. La conductora volvió a hablar de su relación con el político y se mostró preocupada por no saber de la fecha de reprogramación de su matrimonio. Asimismo, la integrante de “América hoy” señaló que tanto ella como como su novio no quieren convertirse en padres, pues ambos cuentan con proyectos personales en un futuro cercano.

“No, hay que disfrutar en pareja un tiempito, no hemos planeado ser papás muy pronto. Cada uno tiene muchos proyectos laborales, él en provincia, yo acá en Lima. Cada uno va a seguir en lo suyo, trabajando y más adelante quién sabe”, precisó. VIDEO: América TV.