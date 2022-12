Yahaira se conmueve y pausa su presentación en especial navideño: “Vengo con semanas complicadas”

Yahaira Plasencia fue invitada al especial navideño de Gisela Valcárcel, “La gran noche de Navidad”, para ser parte de un compartir con la ‘Señito’ y los participantes de la última temporada de “El gran show”. Al principio, la salsera recordó sus inicios en la televisión e incluso las carencias que vivió durante su niñez.

Minutos más tarde, se presentó en el escenario para cantar su tema cristiano “Gracias a Dios”, el cual escribió para sus padres; sin embargo, su performance no resultó como esperaba. En medio de su interpretación, la salsera se conmovió y rompió en llanto. Ante esto, Gisela Valcárcel tuvo que acercarse para darle ánimos y pueda continuar. “Pido disculpas al público, vengo de semanas complicadas. Aparte que recordé mucho de mi niñez, todas las cosas que he luchado por mis papás . Nosotros los artistas a veces entramos al escenario rotos por dentro, la gente no lo sabe, pero es parte de (nuestro trabajo)”, explicó Yahaira tras su espectáculo.