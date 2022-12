Yahaira Plasencia se presentó en el programa especial de “El gran show”, que se transmitió el sábado 17 de diciembre por Navidad. La cantante de salsa recordó su infancia, algunas carencias que vivió cuando era pequeña y cómo ha ido progresando con el paso de los años.

Aprovechó en agradecer a sus padres por criarla y por convertirse en lo que ahora es. “Cuando uno pasa carencias de verdad, desde que no hay qué comer, un pan, lo que sea, y tu mamá trabajando, tu papá trabajando, creo que es maravilloso, he crecido un montón”, contó la intérprete de “Y le dije no”.

Gisela Valcárcel expresó su admiración por la cantante y resaltó el haber trabajado desde muy joven para ayudar a su familia.

Yahaira Plasencia aclaró la situación de su carrera musical. Foto: América TV.

“Yo no cambiaría para nada, Yahaira, el haber sido pobre porque creo que uno no solo le da valor a las cosas, sino que nunca más le hacen el cuento a uno”, fueron las palabras de la ‘Señito’.

Yahaira reflexiona sobre errores

Yahaira Plasencia prosiguió su discurso hablando de las lecciones que ha tenido a lo largo de su vida. “Cada tropiezo, cada lección de vida que he tenido en todo este tiempo, no me arrepiento absolutamente de nada”, dijo.

“Creo que han hecho una Yahaira fuerte, una mujer empoderada. Las críticas y los buenos consejos, siempre los tomo de quien vienen”, agregó.

Se quiebra durante interpretación

Al subir al escenario, entonó un tema cristiano y fue en ese momento en que rompió en llanto. Luego de unos segundos, continuó con su interpretación.

En otro momento, habló sobre su relación amical con Sergio George. “Es para mí como un padre. En estos tres años que hemos trabajado, él ha puesto su confianza en mí y es correcto, le agradezco por siempre haber estado ahí conmigo”, expresó.