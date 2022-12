¡Indignada total! Magaly Medina se pronunció sobre la final del Mundial Qatar 2022, en la que Argentina venció a Francia con un 4-2 en penales, tras empatar 3-3 en la cancha del estadio Lusail, en Doha. En un principio, la conductora reveló no ser amante del fútbol, pero que sí le emocionan las finales de los mundiales. Sin embargo, hubo un detalle que le incomodó: los comentarios de Bruno Cavassa, los cuales tildó de “bobos” e incluso criticó a Latina TV por elegir a dicho periodista deportivo para narrar el esperado duelo.

“Acabo de terminar de ver este partidazo. De verdad, yo no soy aficionada al fútbol, pero las finales de los mundiales siempre me han gustado. Lo único que deslució todo fueron los comentarios tontos, bobos de Bruno Cavassa. ¿Cómo Latina puede haberlo sacado del sarcófago a este tipo? Y ni siquiera se informó ni siquiera leyó. Hasta yo tengo más criterio futbolístico y eso que no soy aficionada para comentar. ¡Qué vergüenza, Latina, de verdad! ¡Qué vergüenza tener ese nivel de comentaristas para un Mundial, por favor!”, dijo consternada la popular ‘Urraca’.