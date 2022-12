Christian Domínguez: ¿cómo fue su romance con Tania Ríos, su aún esposa?

Christian Domínguez, recordado por ser exmiembro del grupo musical “La Joven Sensación”, lleva dos décadas comprometido legalmente con Tania Ríos. Su actual esposa ha declarado a medios locales que es el cumbiambero quien no entablaba comunicación con ella para regularizar la documentación pertinente.

Su vigente matrimonio es una de las principales causas de que Domínguez no pueda unirse formalmente y ante la ley con sus parejas, en la actualidad, con Pamela Franco. Entérate cómo fue su historia de amor con Tania Ríos.

¿Cómo fue la historia de amor de Christian Domínguez y Tania Ríos?

El vínculo sentimental entre Christian Domínguez y Tania Ríos se remonta al año 2002. Por ese entonces, Christian Domínguez iniciaba sus primeros pasos en la música de la mano de la agrupación “La Joven Sensación”, conocida por su canción “Tic Tic Tac”.

La pareja se casó con 18 y 17 años de edad. Foto: composición LR/La República/Facebook/Tania Ríos

Por su parte, Tania Ríos era bailarina. Cuando la pareja decidió unir sus vidas en matrimonio en la Municipalidad de Breña, tenían 18 y 17 años respectivamente, siendo Domínguez mayor que Ríos.

Acta matrimonial de Christian Domínguez y Tania Ríos. Foto: captura/Magaly TV La Firme

En el 2005 ella decide emigrar a los Estados Unidos, específicamente a New York. La distancia habría sido la principal razón por la que finalmente dieron por terminada su relación de pareja. Asimismo, porque “ella era ambiciosa y él era conformista”, según dijo a RPP.

Pese al problema legal de su divorcio, su aún esposa, Tania, ha dejado entrever que le guarda cariño al excantante de los “Hermanos Yaipén”.

En el 2010, aseguró al mismo medio que podría volver a retomar su exrelación con Domínguez, ya que acabaron en buenos términos. “¿Por qué no? La relación no terminó mal. No descarto esa posibilidad”.

¿Por qué Christian Domínguez y Tania Ríos aún no se divorcian?

Christian Domínguez y Tania Ríos tuvieron algunos problemas con los documentos, ello se dio a raíz de la partida de Ríos a tierras norteamericanas.

El divorcio de Christian Domínguez y Tania Ríos aún no se concreta, por lo que siguen casados. Foto: composición LR/La República/difusión

En el 2010, cuando Christian Domínguez se encontraba casado con Melanie Martínez, Tania aseguró que ya no era esposa de Christian, o al menos, eso era lo que pensaba, ya que le dio a un familiar una carta poder para que finalice los trámites del divorcio, los cuales había avanzado antes de viajar a los Estados Unidos. ”Sí, salió el divorcio. No entiendo por qué (Christian) no lo muestra”, aseguró a medios locales.

En 2021, Christian Domínguez dijo que solo faltaba que le den fecha de audiencia para que saquen la sentencia de divorcio, pero esto nunca sucedió. Asimismo, en abril de 2022 aseguró que faltaban 30 días para que salga su divorcio, algo que finalmente tampoco pasó.