Renzo Costa publica romántica foto con su novia, Thalía Alva: “Un amor tan hermoso”

¡Más enamorado que nunca! Renzo Costa suele mantener su vida sentimental bajo siete llaves. Aun así, de vez en cuando publica contenido en sus redes sociales. En esta ocasión, el ‘Rey de los Cueros’ publicó una romántica foto junto con su novia, Thalía Alva, y en la descripción escribió: “A love so beautiful (Un amor tan hermoso)”. Ellos están próximos a convertirse en padres, pues la modelo se encuentra embarazada de gemelos.

Como se sabe, el empresario textil ha mantenido varios romances a lo largo de su carrera. Uno de los más sonados fue su matrimonio con la ‘Gatita’ Sully Saénz, de quien se separó en 2010, para tiempo después comenzar una polémica relación con Brunella Horna, la cual estuvo llena de altibajos y finalizó en 2017. Después de ello, se confirmó su relación con Alva, quien tendría 21 años de edad.

Uno de los detalles que los cibernautas notaron en la fotografía de Renzo Costa fue el gran parecido que tiene la joven con la conductora de “América hoy”. Los comentarios no se hicieron esperar. “Pensé que era Brunella. Ja, ja, ja”, “Se consiguió una gemela de Brunella. Creo que aún no la olvida”, “Wow, qué tal parecido. Así jamás la vas a olvidar y la chica, pobre, está reemplazando a Brunella”, comentaron.

Renzo Costa y Thalía Alva llevarían más de dos años de relación. Foto: Instagram

Renzo Costa y Thalía Alva se convertirán en padres

A sus 49 años, Renzo Costa se convertirá por primera vez en padre de gemelos fruto de su relación con Thalía Alva, con quien llevaría dos años de relación. Desde finales de noviembre de 2022, Rodrigo González comenzó los rumores, pero después Magaly Medina lo confirmó en su programa, pues es amiga del empresario peruano.

La ‘Urraca’ reveló que el ‘Rey de los Cueros’ le pidió que no ventile la noticia; sin embargo, sus reporteros consiguieron fotos de la pareja en un baby shower. “Es una noticia que tengo de primera mano, pero no estaba autorizada a hablar… Renzo Costa va a ser padre de gemelos. Es algo que me alegró muchísimo”, dijo al inicio.

“Esta vez, las imágenes han salido. Mis ‘chacales’ han conseguido unas imágenes de un baby shower en el que estuvo Renzo y su novia, y donde a ella se le nota la barriguita de los gemelos… El gran secreto que guardaba bajo siete llaves ya es una realidad”, agregó.

¿Por qué se divorció Renzo Costa de Sully Saénz?

En una entrevista con Andrea Llosa, Renzo Costa se animó a contar detalles de la relación que tuvo con la ex chica reality Sully Sáenz en la primera década del 2000. El empresario reveló que la conoció en un instituto de inglés. En aquella época, la modelo tenía tan solo 17 años.

“Yo ya la había visto y dije ‘qué linda es esta chica’. Me retrasé en unos cursos y entonces fue el momento. (…) Después de conocerla, ella empezó a incursionar en el mundo de la tele”, comentó Renzo. Tras varias salidas, ambos decidieron contraer matrimonio, el cual duró casi dos años.

“Un poco menos que dos años duró. Creo que me gusta estar soltero. Yo digo diferencia de caracteres. A mí me gusta salir y a ella no. Los sábados se tenía que quedar en casa y mi cuerpo no quería. Ahí me di cuenta de que en el matrimonio se cambia el chip”, resaltó.