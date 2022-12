¿Cuántos hijos tiene Mathías Brivio y por qué no puede tener más?

Mathías Brivio es uno de los presentadores más famosos de la televisión peruana. El conductor logró ganarse el cariño del público tras estar por varios años al frente del reality con más rating en el ámbito nacional, “Esto es guerra”, en compañía de Johanna San Miguel. Ha tratado de mantener al margen su vida privada y, aunque actualmente acompaña a todas las familias peruanas en el magazine “Arriba mi gente”, pocos saben cuántos hijos tiene.

Conoce aquí algunos detalles de la familia del presentador y por qué ya no puede tener más descendientes.

Mathías Brivio y su esposa

Mathías Brivio está felizmente casado con Alejandra Rosemberg. Pese a que ha tratado de ser siempre reservado sobre su núcleo familiar, el conductor presentó a su pareja en el desaparecido programa “En boca de todos” en 2019. En esa ocasión, el también locutor le dedicó unas tiernas palabras.

“Ella (refiriéndose a Rosemberg) sabe todo lo que la quiero y todo lo que significa para nosotros. Definitivamente, lo que puedo decir es que la familia que tenemos es extraordinaria . Nos sentimos orgullosos del camino que hemos recorrido juntos”, señaló.

Mathías Brivio presenta a su esposa en "En boca de todos"

¿Cuántos hijos tiene Mathías Brivio?

El conductor Mathías Brivio tiene tres hijos. La mayor es Julieta (17) , quien nació fruto de su relación con su primera pareja. Posteriormente, tras iniciar una familia con Alejandra Rosemberg, el artista se convirtió en padre dos veces más, de Tiziana (12) y Eugenio (7).

Según el conductor, él siente que siempre estaba preparado para ejercer la paternidad: “Hay algo que siempre me gusta reconocer. Creo que nací para ser papá. Me encantan los niños. Siempre he tenido ese sentimiento de paternidad arraigado en mí”, contó en entrevista para Trome.

Mathías Brivio y su familia. Foto: Facebook

¿Por qué ya no puede tener más hijos?

En la actualidad, Mathías Brivio se encuentra atravesando una etapa familiar muy bonita. Sobre la posibilidad de ser padre nuevamente, el conductor negó que esto vaya a suceder, pues se hizo la vasectomía, un procedimiento médico que suspende la provisión de espermatozoides al semen, por lo que ya no es capaz de procrear bebés.