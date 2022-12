Se conmueve con la época navideña. Magaly Medina emitió la última edición de su programa de espectáculos del 2022 y aprovechó para compartir detalles de la sesión de fotos que protagonizó con su esposo Alfredo Zambrano, a propósito de esta temporada. Para sorpresa de todos, la polémica conductora sorprendió al contar que le encanta la Navidad, porque en el pasado su familia no contaba con los recursos económicos para celebrarla como ella deseaba. Según afirmó, en su hogar no contaba con un árbol.

Magaly afirma que le encanta la Navidad

Magaly Medina inició contando que su época favorita del año es la Navidad, incluso le agrada más que su propio cumpleaños. “Yo no soy ninguna ‘Grinch’, yo amo la Navidad, es mi fiesta preferida del año, ni siquiera mi cumpleaños me gusta tanto como la Navidad. Como saben, mis árboles están desde el primero de noviembre bien armaditos”.

Magaly se conmueve al recordar su niñez

En esa línea, Magaly se conmovió al recordar algunas carencias que tuvo que afrontar durante su niñez, pues su familia no contaba con el dinero necesario para comprar un árbol navideño ni preparar una cena que muchos acostumbran.

“En casa no había para un árbol, no había para un pavo, ni siquiera para un pollo. Entonces, lo que lo que nos hacía la Navidad era que estábamos todos juntos , que estábamos papá, mamá, estábamos sanos; y no importa, compartíamos un chocolatito, un dulcecito o lo que hubiera”, manifestó.

Pese a esto, la presentadora aseguró que con su hermana hallaban la forma de poder tener la decoración en su hogar: