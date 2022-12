Janick Maceta envió tierno mensaje a Andrés Wiese por su cumpleaños y causó alboroto en redes

Desde que se iniciaron los rumores de un romance entre Janick Maceta y Andrés Wiese, las figuras públicas han tratado de mantener este lado de su vida personal lejos de las cámaras. No obstante, cada cierto tiempo, presumen su amorío en redes sociales e intercambian cariñosos saludos el uno con el otro, lo que genera ternura entre los seguidores de la querida pareja.

Esta vez, fue el turno de la ex Miss Perú, quien dejó un breve, pero tierno comentario en una reciente publicación que hizo el actor, a propósito de su cumpleaños número 39.

El mensaje de Janick Maceta a Andrés Wiese

A través de redes sociales, el popular ‘Ricolás’ compartió un post con variedad de ilustraciones en las que aparece con diferentes looks. Esto, con motivo de celebrar un año más desde que llegó al mundo. “Hoy celebramos 39 años en todos los multiversos”, escribió Andrés Wiese.

Tras ello, Janick Maceta no pudo evitar comentar y dejó un romántico mensaje para su novio. “Te (amo) en todos los multiversos” , expresó para que más tarde Wiese agregue: “Gracias por regalarme el mejor día de todos, ¡¡¡eres la mejor!!! Te (amo) multiversalmente”.

Janick Maceta y Andrés Wiese intercambian románticos mensajes en redes. Foto: Andrés Wiese/Instagram

Dicho esto, los fanáticos de la pareja enloquecieron y se mostraron felices por la interacción que tuvieron en Instagram. “Lindos son”, “Todos les amamos”, “Tan lindos”, “Hermosos, deberían tener un nene ya”, fueron solo algunos de los comentarios que dejaron.

¿Qué piensa Janick Maceta del pasado de Andrés Wiese?

Janick Maceta se animó a dar su opinión respecto al pasado amoroso de Andrés Wiese y cómo es ella como novia. Ante esto, la conocida modelo aclaró que se considera una persona fiel y que confía en su compañero para así no caer en la famosa “toxicidad”, término muy común entre las relaciones actuales.

“El respeto y el amor es lo primordial en una relación, en una pareja, siempre tienen que valorarse. Yo no soy tóxica; no, por favor, no reviso celulares… la confianza y el respeto es lo más importante ”, señaló.