La vez que Roberto Martínez reveló que le dio un beso a Janet Barboza: ¿qué respondió la ‘Rulitos’?

Janet Barboza quedó asombrada con las confesiones de Roberto Martínez, las cuales no tenían relación con el deporte. El exfutbolista reveló un episodio de su vida que involucraba a la conductora de “América hoy”, quien no dudó en enviarle un contundente mensaje luego de escuchar la historia que dejó atónitos a sus compañeros de programa. Pero ¿cuál fue la anécdota que contó el exintegrante de Universitario que generó la rápida respuesta de la popular ‘Rulitos’?

Luego de conocerse el hecho mediante una entrevista, Janet Barboza se pronunció y no para confirmar la anécdota con Roberto Martínez. Al parecer, la conductora tenía un acuerdo con el exfutbolista, el cual no lo respetó y esto fue el causante de la indignación de la presentadora de televisión. A continuación, te mostramos qué pasó entre ambos personajes de la farándula local.

¿Roberto Martínez y Janet Barboza se dieron un beso?

En entrevista con ‘Cuto’ Guadalupe para su espacio “La fe del Cuto”, el excapitán de Universitario hizo un recuento de sus relaciones amorosas y de sus salidas con presentadoras de televisión. En esta ocasión, habló sobre su acercamiento con Janet Barboza, anécdota que ya había sido contada en el desaparecido programa “El valor de la verdad”, en 2014.

Janet Barboza envió fuerte mensaje a Roberto Martínez. Foto: América Tv

“A Janet la vi una vez en Piura; o sea, estuvimos en un concierto de ‘La movida de Janet’ y nos dimos un ‘piquito’ (beso)” , señaló el futbolista para las cámaras de “La fe del Cuto”.

¿Cuál fue la respuesta de Janet Barboza a Roberto Martínez?

Las declaraciones de Roberto Martínez en el programa del ‘Cuto’ Guadalupe no fueron del agrado de Janet Barboza, ya que utilizó el espacio de “América hoy” para dirigirse al exdeportista y mostrarle su incomodidad con aquel episodio en sus vidas que creía que ya había quedado en el olvido.

Janet Barboza lanzó advertencia a Roberto Martínez. Foto: América TV

“Hay que ser un patán de querer quedar siempre como el ‘bacancito’ y chévere porque vivimos en un país machista. Esto pasó hace muchos años y tú me pediste disculpas por las declaraciones que diste en ese momento y por lo que dejaste entrever” , expresó la popular ‘Rulitos’ en el set de América TV.