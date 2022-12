Gino Pesaressi revela que ya tiene pareja: “Ella ha cumplido con todas mis expectativas”

Luego de días llenos de rumores en los que se vinculaba a Gino Pesaressi con su bailarina de “El gran show”, el modelo sorprendió a todos al revelar la noche del 17 de diciembre que ha decidido abrir su corazón con una muchacha de identidad aún desconocida. “He conocido el amor y eso que me había cerrado un poquito para eso. He encontrado a una persona que justamente ha cumplido con todas las expectativas que uno busca ”, expresó.

Asimismo, el ex chico reality dijo que, pese al poco tiempo que llevan saliendo, siente que es la persona ideal para él y que hace tiempo no se sentía de esta forma. “Le encanta verme bailar como a mí me encanta verla actuar. Recién nos acabamos de conocer. Estamos saliendo recién hace una semana. (…) Es como cuando estás en el colegio y sientes ese amor que te vuelve hasta inmaduro. Es bonito”, agregó.