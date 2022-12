Gino Assereto es elegido como ‘mejor competidor’ en “Esto es guerra”: “Se lo dedico a mis hijas”

Minutos de tensión y nerviosismo vivió Gino Assereto en la última edición de “Esto es guerra” mientras se debatía el puesto a ‘mejor competidor’ del reality. Sin embargo, al darse cuenta de que tenía un tiempo menor al de Pancho Rodríguez y Hugo García, no pude contener las lágrimas de emoción. “ Lloro porque estoy seguro de que muchas personas acá no me creían capaz de esto. Me vengo preparando todo el año. (...) Yo sabía que lo merecía”, expresó.

Tras confirmarse que es el vencedor absoluto del programa, agradeció a todos los que estuvieron con él durante su proceso de preparación y dedicó su triunfo a sus dos engreídas y a su hermano Jota Benz. “ Este triunfo es para mis hijas, para las dos. Para Jotita que siempre me ha estado apoyando, que es una persona que siempre ha confiado en mí, y para todas las personas que siempre confiaron en mí”, agregó.