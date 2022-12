¿Qué idiomas habla Flavia Laos y por qué ha dejado impresionado a ‘Peluchín’ y Gigi Mitre?

La modelo Flavia Laos ha acaparado titulares tras su reciente participación en el reality “Too hot to handle” de Netflix, además de ser la primera ganadora peruana de los People’s Choice Awards 2022 en la categoría de mejor influencer latina del año. La joven de 25 años se hizo conocida desde pequeña con su paso por los programas juveniles “La hora Warner” de Latina y “América kids” en el canal 4, para luego convertirse en creadora de contenido con más de 4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Recientemente, su nombre fue tema de conversación en diversos programas de espectáculos, como en “Amor y fuego”, donde Rodrigo González y Gigi Mitre destacaron su presencia en el show de la plataforma de streaming mundialmente conocida, no solo por su belleza, sino por sus capacidad de comunicarse.

Flavia Laos apareció en el episodio 4 de la nueva producción de Netflix. Foto: composición LR/ @flavialaosu/Instagram

¿Qué idiomas habla Flavia Laos?

La actriz Flavia Laos sorprendió al formar parte del reality “Too hot to handle” de Netflix, no solo por protagonizar un show de la famosa plataforma, sino también por su destacado dominio del idioma original del formato, detalle que no pasó desapercibido para muchos. Incluso en “Amor y fuego”, Rodrigo González y Gigi Mitre lo destacaron impresionados.

La exprotagonista de “Ven, baila quinceañera” es bilingüe, pues sabe hablar inglés de manera fluida, tal como lo vimos en el programa de streaming, y español, como su idioma natal .

Rodrigo González aplaudió la participación de Flavia Laos en serie "Too hot to handle". Foto: composición/difusión/captura Willax

¿Qué dijeron ‘Peluchín’ y Gigi sobre Flavia Laos?

El viernes 16 de diciembre en “Amor y fuego”, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre comentaban la participación de Flavia Laos en “Too hot to handle” y no pudieron dejar de hablar de su buena pronunciación del inglés, pues usualmente la escuchamos expresarse en español.