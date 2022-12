Fernando Díaz sería el nuevo ‘jale’ de Latina en 2023: “Vamos a ver que pasa, no descarto nada”

El 2023 trae una serie de sorpresas para los televidentes, pues diversas figuras se mudan de canal para iniciar nuevos proyectos. Uno de ellos sería el periodista Fernando Díaz, quien desde hace seis años conduce el noticiero “ATV Noticias Edición Matinal” junto a Alicia Retto, al punto de convertirse en una de las duplas periodísticas favoritas en aquel horario. Los rumores van en aumento, incluso Magaly Medina se animó a comentar y mencionó que sería el cambio de Mathías Brivio en “Arriba mi gente”.

El conductor de ATV ha logrado ganarse el cariño del público y es consciente de que existe una fuerte competencia entre canales por el ansiado rating. Por el momento, asegura que permanecerá lo que queda del 2022, pero de allí no tiene una respuesta clara. Díaz no sería el único cambio, pues, como se recuerda, Carlos Vílchez ahora debutará con María Pía Copello en un magazine de América TV, dejando de lado “JB en ATV”.

Fernando Díaz en ‘coqueteos’ con Latina TV

El conductor Fernando Díaz comentó sobre las diversas propuestas que le han llegado recientemente. “No solamente de Latina, hay un par más que me preguntan si estoy cómodo, si estoy feliz, si me va bien, porque también son muchos años que estoy en ATV. Mucha gente puede tener la idea de que eres una pieza más del canal y no necesariamente es así”; dijo en entrevista con Infobae.

“Me ofrecen algún tipo de contenido y como siempre yo me reúno, converso, escucho y se pueden filtrar desde estas conversaciones. Comienzan a decir: ‘Oye te vieron con fulano’ y desde allí pueden sacar la conclusión (…) Está la propuesta de Latina que me parece muy interesante, vamos a ver que pasa, no descarto nada” , agregó al referido medio.

Fernado Díaz y Alicia Retto llevan seis años en la conducción de "Edición matinal". Foto: Instagram

Magaly Medina asegura el cambio de Fernando Díaz

Magaly Medina comentó el supuesto pase de Fernando Díaz al canal 2, dijo que se sumaría al programa “Arriba mi gente”, al igual que Maju Mantilla. Asimismo, estimó que era una apuesta arriesgada al considerar que aquel programa no tendría futuro.