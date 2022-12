Brunella realiza sesión de fotos para olvidar que su boda fue postergada: “No quería estar triste”

Brunella Horna y Richard Acuña iban a llevar a cabo, este sábado 17 de diciembre, uno de los matrimonios más esperados del año en la farándula local. Sin embargo, la pareja tuvo que postergar hasta nuevo aviso su boda debido a la crisis social y política que atraviesa el Perú. Tras esto, la joven empresaria decidió despejar su mente y realizó una sesión de fotos, en la que modeló sus mejores vestidos para así olvidar que iba a casarse con el heredero de César Acuña.

“ Bueno, hoy día no quería estar triste, así que dije: ‘Quiero hacer algo que me mantenga ocupada ’. Siempre cuando hacemos fotos me desconecto totalmente, así que aquí estamos tomando fotos a mi vestido de Año Nuevo”, indicó. Video: Instagram Brunella Horna.