Andrés Hurtado asegura que seguirá en el 2023, pero anhela que Ernesto Pimentel lo reemplace: “¡Qué venga!”

¿Regresa con fuerza? Andrés Hurtado se presentó este sábado 17 de diciembre en su programa y sorprendió al público al revelar que firmó contrato para permanecer en el 2023 por Panamericana TV. Sin embargo, el polémico conductor también reveló sentirse cansado y con ganas de “descansar en paz”, por lo que hizo un insólito pedido. El padre de Josetty Hurtado aseguró que le gustaría que la ‘Chola Chabuca’ tome su lugar, pues ya lleva ocho años conduciendo en dicha casa televisiva.

A su estilo, Hurtado expresó estar cansado mientras hablaba con dos señoras del público. “Ahora en el 2023 vuelvo recargado totalmente. Ojalá me muera para no volver, ya quiero descansar. Eso sí, mi ataúd dorado”, dijo. “Nadie sabe si mañana vamos a vivir o no. Yo ya quisiera estirar la pata, estoy cansado ya. ¿Quién me va a ayudar?, ¡qué venga la Chola, pues acá! La Chabuca”, añadió.